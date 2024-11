Ex-Vasco, Gabriel Pec supera Suárez e é eleito contratação do ano da MLS

Gabriel Pec, ex-atacante do Vasco e hoje no Los Angeles Galaxy, foi eleito como contratação do ano na MLS, superando o craque uruguaio Luiz Suárez.

O que aconteceu

O brasileiro foi eleito pela entidade como o destaque recém-chegado do ano na Major League Soccer, superando o uruguaio Suárez.

Pec soma 16 gols e 14 assistências em seu primeiro ano pelo LA Galaxy.