Sabino revela que São Paulo ficou com 'gosto amargo' nas Copas

A temporada de 2024 terminou com um gosto amargo para o São Paulo. Em entrevista ao UOL, o zagueiro Sabino falou sobre a não conquista da Libertadores em 2024, um sonho dos torcedores e do clube, mas destacou o último objetivo da equipe no ano: conquistar uma vaga direta na edição de 2025 da competição.

O que aconteceu

Tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil, o tricolor caiu na fase quartas de final. Falhas nos jogos de mata-mata selaram o destino do clube nas competições em 2024.