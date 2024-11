Presidente fora de si e diretor bravo com x9: caos no quase acesso santista

O treinador afirma que, no dia a dia, não é pressionado como é no estádio. E até deu o exemplo de quando caminhou pelas praias da cidade sem ser interpelado.

O profissional afirma que não sabe do seu futuro. O acesso lhe daria renovação por mais um ano, mas a diretoria pensa numa mudança para o ano que vem.

Mesmo com o acesso, o torcedor reclama do jeito defensivo e de baixa utilização da base. O clima com os jogadores é bom. Porém, com os santistas a expectativa é de despedida.