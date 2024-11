Motoristas de ônibus relatam ataque da Mancha: 'Só queria sair com vida'

Achei eles já próximos ao volante. Eles quebravam para-brisa, janela... Eu imaginava que pudesse ser briga de torcida, mas só queria sair do local com vida. [...] Eu passei, e o outro ônibus já estava com início de fogo. Não poder fazer nada dá uma sensação de impotência grande Fabrício Ribeiro, ao "Fantástico"

Lucas guiava o veículo de trás, que acabou incendiado em meio aos atos de vandalismo. O motorista falou que os autores do ataque estavam no chão e destacou a rapidez com que o fogo se alastrou.

Eu vi em torno de quatro ou cinco carros parados e achei algo estranho. Eles saíram do chão e por baixo de carros. Acho que estavam deitados no chão. Era muita gente. Eu estava desesperado porque não conseguia mais ver ele [Fabrício] com o fogo, que tomou uma proporção muito grande em questão de segundos. Teve até um torcedor que tomou uma barra de ferro na cabeça do meu lado Lucas Souza de Paula, ao "Fantástico"

José Victor Miranda, de 30 anos, morreu após sofrer queimaduras e lesões graves provocadas por barras de ferro. Segundo as autoridades, todas as vítimas foram torcedores do Cruzeiro.

A polícia trabalha para prender quem estava presente na ação. Até agora, uma pessoa que faz parte da Mancha acabou detida. O presidente e o vice da organizada também estão envolvidos e são considerados foragidos da Justiça. Houve, inclusive, materiais apreendidos na sede da torcida durante a última semana.