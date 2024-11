Notas: Gabigol brilha e é destaque da final entre Flamengo e Atlético-MG

Com dois gols, Gabriel Barbosa foi o destaque da vitória do Flamengo de 3 a 1 sobre o Atlético-MG neste domingo (3), pela ida da final da Copa do Brasil, de acordo com avaliação do site especializado Footstats.

As notas do Flamengo

Rossi: 5,8

Wesley: 6,8

Léo Ortiz: 7,1

Léo Pereira: 6,2

Alex Sandro: 6,1

Evertton Araújo: 6,0

Gerson: 6,6

Arrascaeta: 6,7

Plata: 6,3

Michael: 6,0

Gabigol: 8,1

(Alcaraz): 6,3

(Fabricio Bruno): 5,6

(Ayrton Lucas): 5,8

(Varela): 5,8

As notas do Atlético-MG

Everson: 4,8

Lyanco: 6,2

Battaglia: 6,1

Júnior Alonso: 5,6

Gustavo Scarpa: 5,3

Otávio: 5,9

Alan Franco: 5,6

Rubens: 5,9

Paulinho: 5,8

Guilherme Arana: 4,5

Hulk: 5,9

(Saravia): 5,4

(Zaracho): 5,5

(Alisson): 5,9

(Allan Kardec): 6,6