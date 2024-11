Torcedores do Flu atacam gremistas com suposto 'gesto de enchente'; assista

Torcedores do Fluminense foram flagrados atacando gremistas no Maracanã com supostos gestos referentes às enchentes que mataram 183 pessoas no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Os torcedores do time carioca simularam estar nadando enquanto olhavam e riam em direção ao setor da torcida do Grêmio no Maracanã (veja mais abaixo).

O Fluminense vencia a partida até os 45min do segundo tempo, quando Reinaldo cobrou pênalti e decretou o empate de 2 a 2, em jogo válido pela 32ª rodada do Brasileirão.