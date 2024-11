Neymar liga para elenco após vitória que aproxima Santos da Série A

Neymar fez uma chamada de vídeo com o elenco do Santos após a vitória por 3 a 0 sobre o Vila Nova neste sábado (2), na Vila Belmiro. O resultado deixa o Peixe muito perto do acesso à Série A.

O que aconteceu

Neymar comemorou à distância e conversou com atletas do Peixe. A chamada foi feita no celular do ídolo Léo.

Chermont trouxe o celular com a ligação de Neymar para a entrevista coletiva de Fabio Carille, o auxiliar Marcelo Fernandes e o atacante Guilherme.