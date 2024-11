Dorival já se vê na Copa e assiste ao jogos do pentacampeonato do Brasil

O técnico Dorival Júnior está ansioso para a Copa do Mundo e até vê a partidas antigas da seleção brasileira.

O que aconteceu

Dorival assistiu aos jogos do Brasil na íntegra na campanha do pentacampeonato em 2002, com Felipão.

O treinador estava "zapeando" na televisão na última quinta-feira (31) quando viu Brasil x Inglaterra, nas quartas de final. Na sequência, assistiu a partidas da Turquia e também da Alemanha.