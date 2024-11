Alisson agrada em jogo-treino, mas São Paulo prega cautela com retorno

O meia Alisson participou do jogo-treino na última quinta-feira (31) contra o EC São Bernardo, mas seu retorno aos gramados ainda não tem data.

O que aconteceu

Alisson jogou os 45 minutos finais do duelo e teve bom desempenho. O técnico Zubeldía ficou contente com a atuação do jogador.

Ainda assim, a tendência é que Alisson não viaje para Salvador na partida da próxima semana contra o Bahia. O clube ainda avalia e não quer queimar etapas com o atleta.