SAFs alavancam Botafogo e Atlético-MG na Libertadores; entenda como operam

Em termos esportivos, o Botafogo é o filho que mais se destaca — guardadas as devidas proporções da variação cambial — na família da Eagle Holding de Textor. Os "irmãos" são Lyon (FRA), Molenbeek (BEL) e o Crystal Palace (ING) — cuja participação de 45% Textor colocou à venda.

O cartola tem usado a rede multiclubes para fazer o dinheiro circular. Por isso, conseguiu deixar o elenco do Botafogo ainda mais forte — vide as chegadas de Luiz Henrique e Almada. E há de se reconhecer os acertos do departamento de scouting, encabeçado por Alessandro Brito.

O Botafogo saiu do título da Série B 2021 (ainda sem Textor) para a final continental de 2024.

"Foi fundamental para a gente chegar onde está chegando hoje. Isso não seria possível no modelo associativo, porque o clube estava com uma situação financeira muito ruim. Eu estava organizando, mas não tinha dinheiro, é simples assim. Era muita penhora, muito bloqueio de receita, e a receita é muito pequena. Hoje, a gente voltou a ser um dos protagonistas do futebol brasileiro. Isso aqui é o grande mérito que a SAF trouxe", disse ao UOL o presidente do Botafogo, Durcesio Mello, que passou o controle do futebol para Textor.

O Botafogo estima que neste ano alcançará uma receita recorde, considerando os números do clube. Algo na casa dos R$ 570 milhões. Mas esse número só será confirmado oficialmente em abril de 2025.

A diretoria entende que, com as próprias pernas, o alvinegro pode bater futuramente a marca dos R$ 650 milhões de arrecadação.