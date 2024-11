Ramón repete Luxa em discurso e aproveitamento com Corinthians pressionado

Ramón Díaz classificou o seu trabalho no Corinthians como "excelente" após a eliminação para o Racing na Sul-Americana. O discurso do treinador traz à tona algumas declarações de Vanderlei Luxemburgo, que trabalhou no alvinegro no ano passado.

Ramón ou Luxa?

O argentino vem reforçando a evolução da equipe alvinegra nas últimas semanas. Ramón, por exemplo, já falou repetidamente sobre as diferenças de pontuação do time antes e depois de sua chegada.