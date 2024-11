Polícia apreende barra de ferro, taco de golfe e Celta de líderes da Mancha

Policiais saíram ainda na madrugada para realizarem os mandados. A Justiça decretou as prisões e a busca e apreensão na última quarta (30).

Mais cedo, policiais foram à sede da Mancha e voltaram de lá com os primeiros materiais apreendidos na ação. Os agentes arrombaram a porta do estabelecimento, na Rua Turiassu, e cumpriram a ordem judicial. Duas viaturas voltaram ao prédio do Dope por volta das 6h20 e tiraram dois malotes do interior dos veículos. Eles apreenderam documentos, maquininhas de cartão e um cofre.

Os seis integrantes da Mancha com mandados de prisão são o presidente Jorge Luis Sampaio Santos, o vice Felipe Matos dos Santos , conhecido como, Fezinho, e outros quatro integrantes ligados à diretoria. A prisão temporária foi solicitado pela polícia e endossada pelo MP-SP (Ministério Público de São Paulo).

Os mandados são de prisão temporária por 30 dias. O relatório da investigação policial apontou o presidente da Mancha como o "mentor intelectual e principal interessado" na ação, considerada um revide de confronto anterior entre as torcidas ocorrido em 2022. Já os demais foram identificados por gravações ou tiveram participação na emboscada indicada por seus carros sendo flagrados nos arredores da ataque por câmeras de monitoramento.

Todos eles foram enquadrados pela polícia nos crimes de homicídio qualificado, lesão corporal, delito hediondo, incêndio e associação criminosa, além de promover tumulto, praticar ou incitar a violência.

A ação está sendo realizada por policiais do Dope (Departamento de Operações Estratégicas), Garra (Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos), GER (Grupo Especial de Reação) e Antissequestro. Integrantes do Ministério Público acompanham os mandados.