Palmeiras, Fla e Atlético no top 3: quem teve mais pênaltis no Brasileiro?

A trinca também se destaca no saldo de pênaltis, que consiste na quantidade de penalidades a favor subtraída pelas marcadas contra. O Palmeiras lidera com sete, o Galo vem atrás com quatro, e Flamengo, Vitória, Internacional, Vasco e Cruzeiro aparecem com três.

O Juventude é a equipe das extremidades. O time gaúcho não tem nenhum pênalti marcado a seu favor — igualado ao Criciúma — e tem 10 anotados contra,.

O Vasco também está isolado em uma das estatísticas. A equipe carioca é a única que nunca teve um pênalti marcado contra após 31 jogos.

Veja os números

Pênaltis a favor