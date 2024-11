Mais de R$ 366 milhões: quanto custaram os reforços do Flamengo de 2024

O clube ainda tem a pagar R$ 363,8 milhões por transferência de jogadores. São R$ 207,6 milhões referentes à compra de jogadores no curto prazo (próximos 12 meses a partir de outubro de 2024) e R$ 156,2 milhões parcelados de outubro de 2025 em diante.

No recebimento por atletas que saíram, o Flamengo ainda tem a ganhar R$ 145,1 milhões. São R$ 113,8 milhões no curto prazo e R$ 31,3 milhões no longo prazo.

Valores dos reforços do primeiro semestre

De la Cruz (R$ 102,6 milhões)

- Direitos federativos e luvas: R$ 92,3 milhões

- Custo de intermediação: R$ 10,3 milhões

Matias Viña (R$ 50,4 milhões)

- Diretos federativos e luvas: R$ 44,5 milhões

- Custo de intermediação: R$ 5,9 milhões

Léo Ortiz (R$ 43,7 milhões)

- Diretos federativos e luvas: R$ 37,6 milhões

- Custo de intermediação: R$ 6,1 milhões