Dorival critica derrota de Vini Júnior na Bola de Ouro: 'Situação injusta'

"Eu acho que o maior prêmio, talvez, que o Vinicius tenha ganho, tenha sido o reconhecimento e o respeito do seu povo", disse o treinador. "Eu acho que a grande maioria do povo brasileiro percebeu a injustiça ou o tamanho dela que havia sido feita com um atleta que, por merecimentos, com certeza poderia ter tido essa premiação. Vinicius terá ainda outras temporadas para confirmar aquilo que todos nós sabemos, que ele foi o maior atleta dessas últimas competições".