Celular complica situação de presidente da Mancha em caso de emboscada

A investigação da polícia apontou que o celular do presidente da Mancha Verde, Jorge Luis Sampaio Santos, esteve no local da emboscada à Máfia Azul, no último final de semana.

O que aconteceu

A perícia da polícia apontou que a localização do celular de Jorge coincidiu com a do ataque à organizada do Cruzeiro. A emboscada ocorreu por volta das 5h da madrugada do último domingo (27) n altura do km 65 da rodovia Fernão Dias, em Mairiporã, no sentido Belo Horizonte.

Esse é mais um indício utilizado pela polícia para considerar o presidente da Mancha como o "mentor intelectual e principal interessado" na ação, embora ele não tenha sido identificado no local por imagens. A emboscada é tida como um revide de confronto anterior entre as torcidas ocorrido em 2022, em que Jorge foi agredido e teve documento tomado.