CBF se reúne com executivos da Nike enquanto discute renovação de contrato

Com a convocação da seleção como "intervalo", a CBF faz nesta sexta-feira uma reunião com executivos da Nike.

A empresa tem contrato com a entidade até o fim de 2026 e as partes estão negociando a renovação.

O encontro da vez não é tratado como definitivo para confirmação do novo acordo e é visto como natural diante do prazo de dois anos para o término do contrato atual.