Após eliminação, Gaviões pede 'raça' e cobra reação do Corinthians no Dérbi

A Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, se manifestou após a eliminação do time para o Racing, na semifinal da Sul-Americana e cobrou "raça e entrega" do time, projetando o confronto contra o Palmeiras, na segunda-feira (4).

O que aconteceu

Em nota, a organizada protestou contra a postura do time na partida diante do Racing, afirmando que o Corinthians aceitou a derrota logo no início das dificuldades, se referindo à virada do Racing.