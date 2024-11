De 'deslizes' a 'desatenção': Hugo Souza e Yuri Alberto comentam eliminação

O goleiro Hugo Souza e o atacante Yuri Alberto, do Corinthians, classificaram a eliminação diante do Racing em jogo da semifinal da Sul-Americana. À ESPN, os dois ainda projetaram o final de ano do clube paulista, que briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

O que Hugo Souza falou?

Gols após deslizes. "A gente não conseguiu, em alguns momentos de jogo, impor o que queríamos. Não conseguimos ser um time incisivo dentro da nossa estratégia. Sabíamos que seria difícil jogar aqui. Em dois deslizes que tivemos, sofremos dois gols e isso não pode acontecer em uma competição tão importante em um momento tão importante."

Próximos passos. "Falhamos e não poderíamos falhar, mas é esfriar a cabeça, pensar para frente, corrigir os erros e seguir na nossa luta. A gente sabe a nossa missão para honrar a camisa do Corinthians e botar este escudo onde ele merece estar."