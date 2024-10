Tio de Paquetá se cala na CPI das Apostas; Kajuru fala em quebra de sigilo

Ao longo de algumas perguntas feitas pelo senadores Romário e Jorge Kajuru, relator e presidente da CPI, respectivamente, Bruno repetiu:

"Por orientação dos meus advogados, ficarei em silêncio".

Kajuru perdeu a paciência e disse que haveria requerimento de imediato para quebra dos sigilos bancário e telemático do tio de Paquetá.

Kajuru fala com Bruno Tolentino, tio de Paquetá, durante CPI das Apostas Imagem: Marcos Oliveira/Agência Senado

Matéria do UOL gerou convocação

Bruno Tolentino foi convocado para comparecer diante dos senadores depois do UOL revelar que ele e o filho Yan fizeram dois pagamentos ao atacante Luiz Henrique, à época no Bétis e hoje no Botafogo, totalizando R$ 40 mil.