São Paulo anuncia renovação e tem primeiro patrocínio para centenário-2030

O São Paulo anunciou na tarde desta quarta-feira (30) a renovação do contrato de patrocínio com a Ademicon, empresa do ramo de consórcios, até o final de 2030.

O que aconteceu

O Tricolor já iniciou o projeto Centenário e a empresa é a primeira confirmada como patrocinadora da equipe. O São Paulo comemora 100 anos em 2030.

A Ademicon iniciou a parceria com o clube no ano passado, pouco antes do título da Copa do Brasil. A empresa estampa o peito da camisa, do lado esquerdo.