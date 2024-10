Luís Rosa: Botafogo não deixou bom recado para a final; time não rendeu

Apesar de não ter a vaga na final ameaçada em nenhum momento, o Botafogo não deixou a melhor impressão após a derrota no jogo de volta da semifinal diante do Peñarol, afirmou Luís Rosa, no Fim de Papo desta quarta (30).

O comentarista opinou que, mesmo com um time misto, é possível dizer que o Botafogo não foi bem na partida.