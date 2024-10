Cruzeiro vence Lanús com milagres de Cássio, vai à final, e Diniz respira

O Cruzeiro foi letal nos únicos cinco minutos que controlou durante o primeiro tempo. A equipe brasileira cresceu na reta final da etapa inicial e teve Gabriel Verón como principal jogador. Primeiro, ele acertou a trave. O lance acuou o Lanús e esfriou o clima no estádio La Fortaleza. Melhor para o Cruzeiro. Pouco depois, em nova jogada de insistência do atacante, Kaio Jorge abriu o placar e levou o 1 a 0 para os vestiários.

Kaio Jorge comemora gol marcado pelo Cruzeiro contra o Lanús na Sul-Americana Imagem: ALEJANDRO PAGNI/AFP

O segundo tempo foi bastante truncado e teve muita reclamação do Lanús. Em vantagem, o Cruzeiro administrou o jogo, e o Lanús não conseguiu exercer toda a pressão que queria. A equipe argentina ficou na bronca com a arbitragem por dois possíveis pênaltis. No primeiro lance, Lucas Romero desarmou Boggio dentro da área, e o meio-campista argentino ficou no chão. Pouco depois, o volante cruzeirense viu a bola tocar em seu braço. O árbitro e o VAR consideraram as jogadas legais e nada marcaram. Os donos da casa tentaram o abafa no fim, mas pararam no travessão.

Lances importantes e gols

Golaço anulado! Após chutão de Losada, a bola ficou com Marcelino Moreno. O camisa 10 do Lanús viu Cássio adiantado e encobriu o goleiro cruzeirense com um chute de três dedos. A comemoração foi estragada pela arbitragem, que pegou impedimento no lance.

Passou muito perto. Cáceres ficou com a sobra de bola mal afastada pela defesa do Cruzeiro em escanteio. O lateral soltou uma bomba, o chute fez muito efeito e passou muito próximo à trave esquerda de Cássio, que já estava batido no lance.