Terceiro em 2013, Ribéry faz postagem rindo da Bola de Ouro deste ano

Ribéry afirmou em entrevista de 2018 ao Canal+, da França, que se sentiu injustiçado em 2013, quando ficou em terceiro na Bola de Ouro: "Foi como um roubo. Não senti apoio no meu país". Na ocasião, o atleta foi campeão da Liga dos Campeões, do Campeonato Alemão, da Copa da Alemanha e do Mundial de Clubes, mas acabou na terceira posição atrás de Cristiano Ronaldo, o vencedor, e Lionel Messi.