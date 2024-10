Por que o São Paulo renovou com Alisson mesmo com meia machucado

O cenário já havia ocorrido no ano anterior com Rodrigo Nestor, que estendeu seu contrato enquanto se recuperava de grave lesão. O meia retornou aos gramados para fazer o gol do título inédito da Copa do Brasil.

Alisson está em fase final de recuperação e já trabalha em campo. Ele fraturou o tornozelo direito e não atua desde julho, mas pode voltar ainda neste ano.

O jogador é visto como peça-chave para o Tricolor na próxima temporada, ao lado do também lesionado Pablo Maia. O clube acredita que a dupla é uma das melhores do futebol brasileiro.