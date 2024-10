Ônibus com atleticanos é atacado; torcedores do River Plate imitam macaco

Um ônibus que transportava torcedores do Atlético-MG rumo ao Monumental de Núñez, palco do duelo da equipe brasileira contra o River Plate pela semifinal da Libertadores, foi atacado na tarde desta terça-feira (29). Não há, por enquanto, registro de feridos (assista abaixo).

O que aconteceu

Algumas janelas do veículo foram atingidas por pedras, e vidros ficaram estilhaçados. O ato ocorreu em uma avenida de Buenos Aires já próxima ao estádio.

Homens que usavam a camisa do River Plate fizeram gesto de macaco pouco antes do ataque. As imagens foram captadas pelos próprios brasileiros que estavam no ônibus.