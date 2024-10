Lisca dispara ao vencer ex-clube na Série B: 'Manda esse presidente...'

O técnico Lisca esbravejou contra o presidente do Sport, seu ex-clube, após sair vitorioso com o América-MG do confronto pela Série B (assista abaixo).

O que aconteceu

Lisca Doido xingou o dirigente do clube pernambucano, Yuri Romão, na saída de campo: 'Manda esse presidente merda tomar no c*". O treinador vociferou a ofensa depois da vitória de seu atual time por 2 a 1, no Independência

Ele provocou a torcida adversária e também afirmou que nunca vai perder enfrentando o presidente do Sport. Ele levou a mão à orelha e também fez gensto tapando os ouvidos. Suas declarações foram captadas pela equipe do Premiere, que transmitiu a partida.