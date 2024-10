Dorival tem 29 minutos, um chute e caneta para definir se convoca Neymar

Como a seleção brasileira será convocada na próxima sexta-feira, a comissão técnica não terá uma outra partida para ver Neymar em ação antes de definir os nomes que estarão na próxima data Fifa.

Nesta terça-feira (29), o Al Hilal enfrentou o Al Taee, pela Copa do Rei, goleou por 4 a 1, mas não contou com Neymar. O brasileiro que fez gol foi outro: o atacante Marcos Leonardo.

A volta de Neymar ao futebol ainda é tímida. Da parte da seleção, a comitiva da comissão técnica não foi à Arábia Saudita. O contato mais próximo é do médico Rodrigo Lasmar, que estava em Dubai para o jogo que marcou a volta de Neymar.

Dorival viu o jogo da TV e, no geral, adotou um tom de cautela para saber como o camisa 10 estaria neste retorno.

O que Lasmar passa aponta um Neymar recuperado clinicamente, mas ainda em processo de recuperação da forma física.

Nos minutos em ação, Neymar foi atrapalhado pelo fato de o time ter ficado com um jogador a menos pouco tempo depois de ele entrar. O papel dele inicialmente foi um meia atrás do atacante. Em uma bola lançada, veio a chance mais clara — defendida pelo goleiro, mas o árbitro não viu o desvio e deu tiro de meta. Depois, com a desvantagem numérica, Neymar ficou mais isolado à frente.