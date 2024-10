Corinthians vai da desconfiança com decisão de Ramón Díaz ao alívio em 3h

A opção por colocar Rodrigo Garro no banco de reservas foi um dos principais questionamentos. O jogador tinha condições físicas para começar o jogo, mas foi sacado pelo técnico argentino e entrou no segundo tempo. Ele é um dos líderes em minutos da temporada, com mais de 4.100 em 54 partidas. Além disso, soma 9 gols e 9 assistências nesse período.

Com Garro no banco, Igor Coronado entrou na vaga. O meio-campista não conseguiu imprimir a mesma intensidade do argentino e deixou espaços para os adversários. O comandante enxergou problemas no setor, mas destacou o clima como um complicador para o desempenho dos atletas.

Além de Coronado, Raniele, que somava menos de 15 minutos nas últimas seis partidas em que foi relacionado, voltou a ser titular, uma vez que José Martínez estava suspenso. Preterido por Ramón após atuações irregulares, o volante teve uma nova chance contra o Cuiabá e mostrou presença defensiva, apesar de levar cartão amarelo. Ainda que não tenha sido um dos melhores em campo, taticamente o atleta correspondeu ao esquema mais estratégico adotado pela comissão técnica.

Estou de acordo que fomos menos intensos, menos intensos porque mudamos muito, muito no meio, adiante também. Necessitamos fazer isso porque o grupo estava muito cansado. Falamos com o grupo, perguntamos como eles se sentem... Senão, é difícil colocar, o jogador não vai ter o rendimento que esperamos. E muito calor, eu sigo suando. Ramón Díaz

No fim, deu certo. Memphis Depay fez de pênalti o gol da vitória corintiana. O clube alvinegro saltou para a 15ª posição e foi aos 35 pontos, um a mais que os times que abrem a zona de rebaixamento.

Desgaste na Sul-Americana

Na sequência, o Corinthians terá mais uma decisão fora de casa, desta vez pelo jogo de volta na semifinal da Sul-Americana. O confronto contra o Racing, na Argentina, promete ser desgastante antes mesmo de a bola rolar.