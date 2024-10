Série B: Santos dispara na ponta e fica com uma mão na taça; veja chances

O Santos disparou na ponta da tabela e, com o tropeço do Sport, está mais perto do título da Série B, com mais de 50% de chance de título. O levantamento é do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

O que aconteceu

O Santos abriu três pontos de vantagem na liderança e tem 53,6% de probabilidade de levantar a taça. O Alvinegro praiano bateu o Ituano fora de casa, foi a 62 pontos e "secou" o Sport, que foi derrotado pelo América-MG e estacionou. O Mirassol também venceu e colou no clube de Recife, ambos com 59.

A equipe pernambucana viu suas chances de ser campeão caírem para 21,1%. Na última rodada, os dois principais candidatos ao título estavam empatados em pontos, mas o Sport tinha mais probabilidade de terminar em primeiro mesmo atrás nos critérios de desempate.