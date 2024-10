Vini Jr. se manifesta após perder Bola de Ouro: 'Eles não estão preparados'

O que aconteceu

Rodri foi eleito o melhor jogador do mundo. O espanhol foi quem recebeu mais pontos após a votação dos 100 jornalistas que formaram o júri darem seus votos. Cleber Machado foi o representante brasileiro.

Vini Jr. terminou em segundo, seguido por Bellingham no top 3. O resultado é o melhor de um jogador brasileiro em 17 anos. Em 2007, Kaká foi o vencedor. Desde então, o melhor resultado era de Neymar, que ficou em terceiro em 2015 e 2017.

A vitória do brasileiro era dada como provável até hoje, mas a notícia da ausência de jogadores do Real Madrid na cerimônia esfriou os ânimos horas antes da premiação: além de Vini, Bellingham, Arda Guler e Lunin, que também disputaram prêmios, não viajaram — assim como Carlo Ancelotti, eleito melhor técnico do mundo.

Rodri, por outro lado, protagonizou o título da Espanha na última Eurocopa, realizada entre junho e julho deste ano. Ele foi eleito o melhor jogador da competição e liderou uma seleção de promessas, como Lamine Yamal, Pedri e Nico Williams.

A coroação do atleta europeu ampliou o jejum do Brasil no Bola de Ouro: Kaká, ainda em 2007, foi o último brasileiro a ter a alcunha de melhor jogador do mundo — depois, Messi e Cristiano Ronaldo monopolizaram a disputa até 2018, quando Modric foi eleito.