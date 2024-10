Tio de Paquetá ganha habeas corpus no STF para ficar em silêncio na CPI

Bruno Tolentino, tio do meia Lucas Paquetá, conseguiu um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal (STF) que dá a ele o direito de ficar em silêncio no depoimento à CPI das Apostas, no Senado.

A decisão favorável a Bruno Tolentino foi concedida pelo ministro Nunes Marques.

A defesa argumentou — e o ministro concordou — que o depoimento de Bruno Tolentino, na verdade, não seria apenas como testemunha, mas como "coinvestigado".