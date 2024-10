Sabino relembra saída e detona Santos: 'O que fizeram foi uma covardia'

Rollo rejeitou a proposta do Kashiwa Reysol (JAP) e acertou um novo contrato com o zagueiro com vencimentos na casa dos R$ 200 mil, um aumento substancial, que passaria a valer a partir do retorno ao Peixe. Ao saber dos valores, o recém-eleito presidente Andres Rueda procurou o atleta para renegociar o contrato e diminuir os valores, mas não houve acordo.

O reflexo da administração se reflete no campo. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu com um clube como o Santos. O que fizeram comigo lá foi uma covardia. Não esperava. O cara que assumiu lá sabia de todas as condições do meu contrato. Para ir para a CBF precisa da assinatura do presidente, então ele assinou. Se ele tinha essa intenção de redução de salário, devia ter falado comigo antes, não depois que fez a confusão Sabino

O Santos, então, passou a buscar a rescisão contratual e um novo clube para Sabino. O desfecho foi a liberação para o Sport, onde o defensor recomeçou.