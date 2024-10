Quem foi o ganhador da Bola de Ouro 2024? Veja ranking do 1º ao 30º

O último brasileiro a vencer o prêmio foi Kaká, em 2007. Os outros brasileiros que venceram a premiação foram:

Ronaldo - 1997 e 2002 (Inter de Milão e Real Madrid)

Rivaldo - 1999 (Barcelona)

Ronaldinho Gaúcho - 2005 (Barcelona)

Kaká - 2007 (Milan)

Rodri, por outro lado, protagonizou o título da Espanha na última Eurocopa, realizada entre junho e julho deste ano. Ele foi eleito o melhor jogador da competição e liderou uma seleção de promessas, como Lamine Yamal, Pedri e Nico Williams.

Uma noite incrível para mim. Tenho muito a agradecer. Quero agradecer à Uefa e à France Football por estar aqui de novo. Quero agradecer a quem votou em mim. É um dia muito especial para mim, minha família e meu país. Quero agradecer a pessoa mais importante que tenho na minha vida, que é minha namorada. Faz oito anos que estamos juntos e, sem ela, não teria sido a mesma trajetória. Quero agradecer à minha família por todos os valores que me passaram, pelo tanto que me ajudaram, para me tornarem o homem que eu sou hoje.

Rodri, após receber a Bola de Ouro

Como funciona o prêmio? A France Football elabora uma pré-lista feita por membros da redação do "L'Équipe" (do mesmo grupo de mídia da France Football) e embaixadores da Uefa. Luís Figo é o do prêmio masculino, e Nadine Kessler, do feminino.

Os eleitores da Bola de Ouro são jornalistas dos cem países com melhor colocação no ranking da Fifa. Os votantes escolhem 10 jogadores e a colocação deles rende pontuação específica: 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 e 1, nesta ordem. A soma dos votos determina o vencedor.