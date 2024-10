PVC: Responsável por barbárie contra torcedores é a polícia, não os clubes

A responsabilidade disso é da polícia. É um gigantesco engano achar que essa briga é por causa de Palmeiras e Cruzeiro. Paulo Vinícius Coelho

Confira nota da Polícia Civil na íntegra

"A Polícia Civil investiga um ataque a torcedores ocorrido na manhã de domingo (27), no KM 65 da Rodovia Fernão Dias, no Centro de Mairiporã. Um torcedor de 30 anos morreu e outros quatorze ficaram feridos, de acordo com o boletim de ocorrência.

Policiais Rodoviários Federais foram acionados e, no endereço, encontraram um ônibus incendiado e outro depredado. O Corpo de Bombeiros e equipes de resgate da concessionária socorreram os feridos a hospitais da região, um deles faleceu. A perícia esteve no local e apreendeu rojões, fogos de artifício e barras de ferro e madeiras.

O caso foi registrado como homicídio, incêndio, associação criminosa, lesão corporal e promover tumulto, praticar ou incitar a violência em eventos esportivos na Delegacia de Mairiporã, que apreendeu imagens de monitoramento e solicitou exames de IML às vítimas.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (DRADE) para identificação e responsabilização dos envolvidos."