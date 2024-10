Palmeiras anuncia renovação com Marcos Rocha: 'Referência para os jovens'

O defensor de 35 anos, aliás, ainda pode bater a meta pessoal de dez assistências até o fim do ano — ele, que está no clube desde 2018,se recuperou de lesão e deve aparecer no time na reta final da temporada.

O UOL trouxe a informação no início do mês de que Marcos Rocha e o goleiro Marcelo Lomba tinham renovações encaminhadas com o Alviverde.

Tenho alegria de acordar cedo, vir treinar, trabalhar, ver todos no dia a dia fazendo o melhor para que o Palmeiras vença. Já são sete anos vestindo essa camisa, com mais de 300 jogos, identidade com o clube e o torcedor, ser vitorioso, ganhar títulos. Poucos jogadores hoje em dia conseguem fazer a carreira dentro de um clube, e eu, hoje com 35 anos, bem fisicamente e mentalmente, fico feliz com a oportunidade de renovar o contrato com esse clube imenso, vitorioso. Tenho o prazer de vestir essa camisa e vontade de vencer ainda mais, deixar o nome na história. Agradeço a todos que fazem parte da Academia, porque sem essa estrutura eu não poderia estar aqui realizando meus sonhos. Marcos Rocha.

O anúncio do Palmeiras exalta as conquistas de Marcos Rocha e seu papel importante com as Crias da Academia.

"Fui conquistando isso com o passar do tempo, ganhando a confiança do treinador e dos meus companheiros. Tento orientar, passar uma palavra de incentivo. O ano que vem será atípico, de muitos jogos e campeonatos. O Palmeiras entra para brigar por todos, então é importante ter jogadores que possam, no momento difícil, dar uma palavra amiga, de conselho, e nas horas boas saber controlar para que a euforia não atrapalhe o trabalho bonito que fazemos dentro do clube", acrescentou.

Desde 2018 vestindo verde, o camisa 2 é um dos maiores campeões da história do clube com 12 títulos conquistados, ao lado de outros ídolos como Ademir da Guia, Junqueira, Weverton, Gustavo Gómez, Mayke e Dudu.