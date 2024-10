Julio: Fim de barbárie das torcidas passa por estrangulamento financeiro

O colunista cobrou mais ação inteligente das polícias após a morte de um torcedor da Máfia Azul numa emboscada de membros da Mancha Verde. Segundo Julio Gomes, no entanto, as torcidas organizadas contam com a leniência de instituições públicas.

A gente espera das autoridades, do Ministério Público e, principalmente, polícia, Polícia Civil, inteligência policial, Polícia Federal, que nos proteja dessas barbáries. É para isso que eles estão lá, que são pagos.

Por que o poder público não mexe com as torcidas organizadas? Porque tem muitas pessoas nas Câmaras de Vereadores, nos Ministérios Públicos, na Justiça, que estão de alguma forma conectadas com as torcidas e que encobrem o que elas fazem. Julio Gomes

