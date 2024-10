Jornalista argentino é removido do Bola de Ouro: 'Perdeu a objetividade'

O organizador do Bola de Ouro afirmou que o jornalista que representava a Argentina no júri internacional foi trocado por causa do votos que deu na última edição do prêmio.

O que aconteceu

Vincent Garcia disse que o argentino não passou no teste na última premiação. Em entrevista ao jornal britânico The Times, ele disse que o especialista foi trocado para este ano — cada país conta com um representante na votação.

O jornalista em questão montou seu top 5 com todos os jogadores da Argentina que estavam na lista final. O ex-representante do júri votou em Messi, Lautaro Martínez, Dibu Martínez e Julián Álvarez — os quatro atletas da nacionalidade entre os 30 disponíveis — como os melhores da temporada passada.