Ídolo do Barça critica fase da seleção brasileira e se 'oferece' para cargo

O primeiro grande rival

Logo no seu início de carreira, Kluivert dividiu os holofotes na Holanda com uma promessa do futebol mundial, mas que já era campeão da Copa do Mundo: Ronaldo Fenômeno.

Um pelo PSV, outro pelo Ajax, mas uma coisa era certa: bola na rede. Apesar da rivalidade dentro das quatro linhas, o ídolo do Barcelona não esconde a admiração pelo brasileiro, o qual tem o prazer de chamar de amigo nos dias de hoje.

"O Fenômeno, para mim, foi um dos melhores atacantes que já vimos na minha época de futebol. Eu acho que tivemos a mesma idade quando ele jogava no PSV, eu jogava no Ajax, e com várias coisas que já vivemos juntos. Quando ele tinha 18 anos e jogou no PSV, no Inter, no Barcelona, a qualidade do Ronaldo Fenômeno para mim é uma das melhores que eu já vi na minha vida. Agora mesmo estamos amigos. Tenho uma boa relação com ele. Nós nos vemos frequentemente em eventos e estamos sempre juntos. Compartilhamos histórias de vários países. Para mim, ele é um exemplo".

