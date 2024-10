Biscam: patrocinadora vai premiar torcedores do São Paulo com dia especial

A Mondelez Brasil, empresa que fabrica o Bis, criou uma campanha direcionada especialmente ao torcedor do São Paulo.

Veja detalhes

A iniciativa premiará torcedores com uma experiência única no MorumBis. A ação, idealizada pela End To End, será dividida nos três jogos restantes do Tricolor como mandante: contra Athletico, Atlético-MG e Juventude.

Os três participantes acompanharão, um em cada duelo, as partidas direto do campo do São Paulo. Todos os compromissos são válidos pelo Campeonato Brasileiro.