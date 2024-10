Atuação de Bola de Ouro? Como foi o último jogo de Vini antes da premiação

Quando teve espaço, Vini não foi bem. O atacante teve sua chance mais clara em lance individual no primeiro tempo: ele deixou Koundé para trás, levou para o meio e tentou chute no contrapé de Iñaki Peña, mas pegou com o tornozelo na bola e mandou para fora.

Vini já havia isolado uma chance clara, mas a arbitragem pegou impedimento. Mbappé recebeu pela direita e deixou o brasileiro em condições de finalizar livre, porém ele pegou embaixo demais da bola e mandou por cima — o lance foi paralisado por impedimento do francês no início da jogada.

O camisa 7 foi mal até ao tentar drible irreverente. Ele tentou encarar Koundé durante o primeiro tempo e ensaiou dar uma carretilha. O lance não saiu como o esperado, com a bola escapando dos seus pés e se oferecendo para o adversário.

O Real, como um todo, fez um jogo abaixo da média. O desempenho foi refletido no placar: 4 a 0 e massacre do Barcelona no Santiago Bernabéu.

Vini Jr em ação durante jogo entre Real Madrid e Barcelona pelo Campeonato Espanhol Imagem: Angel Martinez/Getty Images

Atuação não conta para a Bola de Ouro

A atuação de não conta para a Bola de Ouro. Isso porque o prêmio leva em consideração o desempenho dos indicados ao longo da última temporada no formato europeu — entre agosto de 2023 e julho de 2024.