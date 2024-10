Raniele se torna protagonista de Cuiabá x Corinthians mesmo sem jogar

Raniele perdeu espaço dentro do elenco do Corinthians sob a direção Ramón Díaz. Antigo titular e tratado como referência semanas depois de chegar ao clube, o volante amarga a reserva e tem minutos reduzidos nos jogos. Porém, nesta segunda-feira, às 19h (de Brasília), ele é protagonista fora de campo em Cuiabá x Corinthians, pela 31ª rodada do Brasileirão, na Arena Pantanal.

O que aconteceu

O Cuiabá cobra o Corinthians publicamente pelo pagamento de parte da contratação de Raniele, incorporado ao elenco Alvinegro no início da temporada por um valor de 2,5 milhões de euros (R$ 13,4 milhões) por 60% dos direitos econômicos.

O presidente do Dourado, Cristiano Dresch, atacou a diretoria do rival deste sábado pelo atraso na parcela julho, no valor de 400 mil euros (R$ 2,4 milhões)