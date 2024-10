Meia do Barça provoca Vini Jr. em campo e nas redes sociais após goleada

A discussão seguiu com Gavi mostrando o número 4 com as mãos e falando repetidamente "4 a 0" em direção ao brasileiro. Os dois chegaram a se encarar bem de perto, mas a confusão não foi adiante.

A provocação do espanhol não ficou só em campo. Depois do clássico, o espanhol usou as redes para postar uma foto em que mostra o quatro com a mão em direção a Vini.

Gavi bullying his dog Vinicius Jr.😭😭😭



We needed a player like Gavi so bad 😭😂😂😂 pic.twitter.com/Rcx7QJFH3S -- culecity (@Cule_City) October 26, 2024

Massacre do Barcelona

O Barcelona não tomou conhecimento do Real Madrid e atropelou o rival por 4 a 0, neste sábado (26), no Santiago Bernabéu, pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol.