Juventude anuncia contratação do técnico Fábio Matias, ex-Botafogo

O treinador ganhou destaque no Botafogo. Ele foi contratado para a comissão permanente, comandou o time por 10 jogos interinamente — com oito vitórias, um empate e uma derrota — entre a saída de Tiago Nunes e a chegada de Artur Jorge.

Fábio Matias assume o Juventude em situação complicada. A equipe gaúcha tem 33 pontos somados no Brasileirão e aparece na 17ª colocação, podendo cair mais uma caso o Corinthians vença o Cuiabá nesta segunda-feira (28).