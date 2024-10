CBF divulga áudio do VAR em pênalti para o Palmeiras: 'Ação de bloqueio'

A CBF divulgou neste domingo (27) o áudio do VAR no segundo pênalti marcado para o Palmeiras no empate por 2 a 2 contra o Fortaleza, no último sábado (26), pelo Brasileirão.

O que aconteceu

Caio Paulista arriscou chute de fora da área, e a bola pegou no braço de Yago Pikachu. O árbitro Ramon Abatti Abel não marcou a penalidade em campo.

O VAR Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro checou o lance e recomendou revisão do árbitro de campo. Segundo ele, Yago Pikachu abriu o espaço corporal.