Rivais pelo título se unem contra arbitragem de jogo do Palmeiras

Marcelo Paz critica arbitragem de jogo do Fortaleza contra o Palmeiras pelo Brasileirão Imagem: Reprodução/Instagram

Rafael fez criticas ao momento do término da partida, em um escanteio para o Fortaleza. "O juiz acabando o jogo no escanteio do Fortaleza. É uma cena lamentável. Quero nem falar do resto", escreveu o lateral do Botafogo no Instagram.

O jogador está afastado por causa de uma lesão na patela do joelho direito sofrida no dia 14 de abril.

Rafael, lateral do Botafogo, critica arbitragem de jogo do Palmeiras contra o Fortaleza Imagem: Reprodução/Instagram

Botafogo e Fortaleza lutam com o Palmeiras pelo título brasileiro. O Verdão é o líder com 61 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Glorioso, que joga contra o Bragantino na rodada. O Leão do Pici é o terceiro colocado, com 57.