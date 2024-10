Barça massacra Real com golaço de Raphinha, show de Lewa e Vini Jr apagado

O massacre do Barcelona veio no segundo tempo. O jogo parecia favorável ao Real Madrid até a chegada dos 10 minutos da etapa final, quando Lewandowski começou o seu show. Com o 2 a 0 no placar, o Barça se armou paras os contra-ataques e não teve piedade do rival, matando o jogo e aplicando a goleada nas chances que teve. Nocauteados, os Merengues apenas assistiram o desfile culé no Bernabéu.

Lances importantes e gols

Quase um golaço. Mbappé ficou com sobra de bola no meio de campo, viu Iñaki Peña adiantado e tentou encobrir o goleiro. A bola passou próxima ao travessão e saiu.

Tentou fazer gol bonito. Yamal saiu cara a cara com Lunin, mas tentou dar uma cavadinha e mandou a bola nas mãos do goleiro ucraniano do Real Madrid.

Perdeu! Vini Jr recebeu pela esquerda e arrancou. O brasileiro deixou Koundé para trás, cortou Cubarsí e tentou finalizar no contrapé de Iñaki Peña, mas pegou muito mal na bola e mandou para fora.

Militão salva o Real. Pedri soltou o pé de longe, e Lunin espalmou para frente. Raphinha ficou com a sobra e tocou para o meio. Militão se esticou todo e fez o corte antes que ela chegasse em Fermín López, que estava sozinho para completar.