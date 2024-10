Por que o São Paulo permitiu entrevista 'polêmica' de Galoppo dentro do CT

O Tricolor avaliou as possibilidades e resolveu permitir a entrevista dentro do CT para ter maior controle. O entendimento era que a chance de criar uma crise ao falar dentro do ambiente de trabalho e com a figura do assessor ao lado era menor.

Um veto à entrevista poderia criar uma crise ainda maior, no entendimento do clube, se o atleta fosse às redes sociais e afirmasse que foi proibido de falar. O Tricolor preferiu respeitar a vontade do atleta, mas tomar ao máximo o controle das ações da entrevista.

No fim das contas, a entrevista de Galoppo ficou mais no tom de pedido de oportunidade do que em críticas ao treinador pela falta de espaço. O meia argentino está muito incomodado com a reserva há tempos e quer fazer as coisas darem certo no São Paulo de uma maneira ou de outra.