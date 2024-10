Herói do Botafogo, Gregore festeja vitória após 'buscar gol a todo momento'

O volante Gregore, do Botafogo, comemorou o primeiro gol dele com a camisa do Botafogo e, de quebra, virou herói na suada vitória sobre o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão. O resultado aumenta para três pontos a vantagem alvinegra na liderança.

"O intuito do nosso time e conseguir manter o padrão dentro e fora de casa. A gente conseguiu. Viemos com propósito de buscar o gol a todo momento. Fui feliz ali, consegui fazer o gol para ajudar a equipe", disse ele, ao Premiere.

Enfim, o gol. "O sentimento é de muita alegria, pelo momento do clube, dos meus companheiros também. Acho que muitos jogadores estão passando por um momento muito bom. Tanto que temos muitos jogadores na seleção. Fico feliz pelos três pontos. O próximo jogo é sempre o mais importante. Vamos passo a passo para conquistar os nossos objetivos".