Estêvão e Raphael Veiga foram os destaques positivos do Palmeiras no empate contra o Fortaleza, no Allianz Parque, neste sábado (26). Segundo o Footstats, eles foram os melhores em campo.

Veja todas as notas

Weverton - 4,5

Mayke - 5,7

(Giay) - 5,7

Gustavo Gómez - 6,5

Vitor Reis - 6,8

Caio Paulista - 6,3

Zé Rafael - 6,0

(Maurício) - 5,9

Richard Ríos - 6,0

(Fabinho) - 6,3

Raphael Veiga - 7,4

(Rony) - sem nota

Estêvão - 7,7

Felipe Anderson - 5,9

(Dudu) - 5,9

Flaco López - 6,5